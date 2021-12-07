У сукні із шифоновою накидкою: топмодель Шаніна Шейк на прем'єрі фільму "Сірано"

Фільм, який показували першого дня фестивалю, є екранізацією драми Едмона Ростана "Сірано де Бержерак". Щоб відвідати цю прем'єру, гості з'їхалися з усього світу.

Австралійська топмодель Шаніна Шейк з'явилася на червоній доріжці першого в історії кінофестивалю в Саудівській Аравії, який отримав назву Red Sea International Film Festival. Дівчина, попри те, що дія відбувалася в мусульманській країні, прийшла на захід у довгій чорній сукні від бренду Mônot.

Вбрання було приталеним, повністю розшитим лелітками і не мало бретельок, але доповнювала його і прикривала оголені плечі чорна шифонова накидка. Образ Шаніни доповнили прикраси від ювелірного бренду Fawaz Gruosi.

Шаніна Шейк / Getty Images

"Для мене велика честь бути свідком та частиною історичної події", — написала вона в Instagram про захід.

Також на червоній доріжці заходу з'явилися колеги дівчини - моделі Ірина Шейк, Кендіс Свейнпоул, Сара Сампайо, Алессандра Амбросіо, а також модель Тіна Кунакі з чоловіком Венсаном Касселем.

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