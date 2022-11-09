У сукні із зображенням оголених грудей і вагіни: американська акторка викликала фурор на світському заході

Марло Гемптон вийшла у світ у вбранні із зображенням оголеного тіла.
Американська акторка Марло Гемптон відвідала відкриття закладу харчування в Атланті, штат Джорджія. Зірка вирішила привернути до себе увагу провокаційним луком.
Марло одягла нюдово-бежеву сукню з відвертим принтом оголеного тіла – на ньому так реалістично були зображені груди, вагіна і сідниці, що здавалося, що вона прийшла повністю оголеною.
Вбрання Гемптон доповнила бежевими босоніжками і сумочкою на ланцюжку.
Волосся знаменитість накрутила в локони і зібрала кілька пасом зверху у хвіст. Макіяж смокі айс, ланцюжок на шиї і металеві браслети завершили образ Марли.
Жінка була задоволеною, що її план - опинитися у центрі уваги події - спрацював. Вона із великим задоволенням грайливо позувала фотографам, демонструючи сексуальні вигини тіла у провокаційній сукні.
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