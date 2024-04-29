У сукні із золотим декором: акторка Софія Буш дебютувала на червоній доріжці зі своєю дівчиною

У банкетному залі готелю Washington Hilton відбулася щорічна вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому. Окрім іменитих журналістів та політиків, подію також відвідало багато зірок американського кіно, телебачення та подіуму серед яких була і відома модель Коко Роша, а також акторки Скарлетт Йоганссон та Софія Буш.

Але якщо Йоханссон вийшла на червону доріжку із чоловіком, то Софія – з новою дівчиною. 41-річна Буш дебютувала з 38-річною Ешлін Гарріс – колишньою американською футболісткою.

Пара широко усміхалася та обіймалася перед фотографами.

Софія Буш та Ешлін Гарріс / Фото: Associated Press

На Софії була довга чорна сукня без бретельок, яку спереду прикрашав золотий декор у вигляді квітів. Також сукня мала накладні кишені. Автором цього вбрання є бренд Harbison Studio.

Софія Буш / Фото: Associated Press

Доповнили образ акторки макіяж із рум'янами на щоках, а також елегантне укладання.

Софія Буш / Фото: Associated Press

Ешлін же віддала перевагу штанному вільному костюму з лелытками, який носив у поєднанні з великими сережками. Коротке волосся вона уклала назад в легкі хвилі.

Зустрічатися знаменитості почали відносно нещодавно, оскільки до 2023 року обидві були одружені.

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