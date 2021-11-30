У сукні із золотим хребтом: Зендея викликала фурор вінтажним вбранням від Roberto Cavalli

У сукні із золотим хребтом: Зендея викликала фурор вінтажним вбранням від Roberto Cavalli

Стиліст акторки Лоу Роуч знову постарався. Завдяки його смаку та рекомендаціям юна зірка стала іконою стилю.

Акторка Зендея стала гостею церемонії "Золотий м'яч", на якій щороку обирають найкращого футболіста року, за версією журналу France Football. Цьогоріч нагороду вже всьоме отримав аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

Церемонія нагородження відбулася в Парижі в Theater du Chatelet, а перед її початком фурор викликала Зендея своєю розкішною вінтажною сукнею від Roberto Cavalli з колекції осінь-зима 2000 року.

Зендея / Getty Images

Спереду вбрання було повністю однотонним, з рукавами три чверті і красиво обтискало струнку фігуру акторки, а ось ззаду спина була повністю відкрита, а прикрашав виріз золотий хребет і кілька тонких ланцюжків. Доповнили образ елегантна зачіска, чорні туфлі на підборах та великі золоті сережки-кільця.

Зендея / Getty Images

На захід Зендея прийшла в компанії свого бойфренда та колеги з фільму "Людина-павук" Тома Голланда. Це був перший офіційний вихід пари у світ.

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