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У сукні із золотими деталями і камінням: Лілі Гладстон на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

У сукні із золотими деталями і камінням: Лілі Гладстон на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

У сукні із золотими деталями і камінням: Лілі Гладстон на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Лілі Гладстон / Фото: Getty Images

37-річна акторка представила драматичну стрічку, у якій зіграла головну роль.

Лілі Гладстон відвідала нью-йоркську прем'єру Fancy Dance, яка відбулася у театрі Гільдії режисерів Америки у Нью-Йорку. У стрічці вона зіграла головну роль і називає цю роботу найважливішою сторінкою своєї кар'єри. Драматичний фільм розповідає про зниклих і вбитих корінних жінок.

Лілі Гладстон / © Getty Images
Лілі Гладстон / Фото: Getty Images

Лілі з'явилася на івенті у чорній сукні за коліна, розшитій золотими деталями, різнокольоровим камінням, перлинами і бісером. Взута вона була у чорні шкіряні гостроносі туфлі.

Гладстон зробила укладання з локонами, макіяж із бежево-блискучими тінями і ніжно-рожевим блиском на губах. Вуха зірка прикрасила золотими сережками, шию – кольоровим намистом.

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