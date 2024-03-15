У сукні із золотими квітами з леліток: зірка "Гри престолів" в ефектному образі сяяла на червоній доріжці

49-річна британська акторка одягла на світський захід красиве вбрання.
Зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" Ганна Веддінгем стала гостею церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз.
Там вона постала у вечірній чорній сукні максі на бретельках від бренду Halston із леліток, на якому були зображені квіти із золотих леліток. Вбрання чудово підкреслило її сексуальні форми.
Аутфіт Ганна доповнила чорними шкіряними туфлями, сережками у вигляді квітів і золотим перстнем із великим каменем. У неї було стильне укладання, макіяж із пишними віями і білий манікюр.
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