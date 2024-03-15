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У сукні із золотими квітами з леліток: зірка "Гри престолів" в ефектному образі сяяла на червоній доріжці

У сукні із золотими квітами з леліток: зірка "Гри престолів" в ефектному образі сяяла на червоній доріжці

У сукні із золотими квітами з леліток: зірка "Гри престолів" в ефектному образі сяяла на червоній доріжці

Ганна Веддінгем / Фото: gettyimages.com

49-річна британська акторка одягла на світський захід красиве вбрання.

Зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" Ганна Веддінгем стала гостею церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз.

Там вона постала у вечірній чорній сукні максі на бретельках від бренду Halston із леліток, на якому були зображені квіти із золотих леліток. Вбрання чудово підкреслило її сексуальні форми.

Ганна Веддінгем / © gettyimages.com
Ганна Веддінгем / Фото: gettyimages.com

Аутфіт Ганна доповнила чорними шкіряними туфлями, сережками у вигляді квітів і золотим перстнем із великим каменем. У неї було стильне укладання, макіяж із пишними віями і білий манікюр.

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