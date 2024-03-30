У сукні із золотою бретелькою: 61-річна Демі Мур з'явилася в ефектній сукні на заході

Голлівудська зірка Демі Мур відвідала захід THR Power Stylists, де відзначали таланти найкращих стилістів 2024 року за версією видання The Hollywood Reporter.

Для цього заходу, що відбувся у Лос-Анджелесі, Мур обрала обтислу сукню молочного кольору від Модного дому Schiaparelli. Це була текстурна сукня з декором у вигляді вертикальних рядків з торочкою.

У верхній частині вбрання прикрашала золота бретелька-галтер у вигляді ланцюга та величезного золотого ока.

Доповнила Демі образ золотистими прикрасами, босоніжками та сумкою з анатомічним декором – це одна з найвідоміших та найпопулярніших моделей бренду. Волосся акторка розпустила, а на обличчі зробила лаконічний макіяж.

Нагадаємо, що в Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Модного дому Schiaparelli, в якій креативний директор бренду Деніел Роузберрі запропонував багато вбрань носебельних фасонів.

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