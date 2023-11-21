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У сукні із золотою вишивкою та накидкою: Аманда Сейфрід сяяла у гламурному вечірньому аутфіті

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні із золотою вишивкою та накидкою: Аманда Сейфрід сяяла у гламурному вечірньому аутфіті

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Зірка обрала гламурне вбрання, яке через відтінки створила ілюзію голої сукні.

Акторка Аманда Сейфрід продемонструвала гламурну вечірню сукню бежевого відтінку на заході бренду Lancome у Шанхаї. Це було вбрання-кейп бежевого відтінку, яке також не мало бретельок, а спереду його прикрашало декольте-серце.

Верхня частина сукні була виконана з напівпрозорого бежевого тюля, який переходив у довгий шлейф. Також вбрання доповнювала накидка-шлейф, що трохи закривала руки Аманди.

Розшита сукня була золотими нитками, бісером, лелытками та великими бусинами у формі крапель. Особливо багатою вишивка була на талії та в зоні декольте. Доповнила Аманда вбрання кількома прикрасами та розпущеним волоссям.

Аманда Сейфрід / © Getty Images
Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Захід Lancome вона відвідала, оскільки є обличчям бренду та нещодавно з'явилася у новій рекламі святкової колекції.

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Дата публікації
Перегляди
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