У сукні із золотою вишивкою та накидкою: Аманда Сейфрід сяяла у гламурному вечірньому аутфіті

Акторка Аманда Сейфрід продемонструвала гламурну вечірню сукню бежевого відтінку на заході бренду Lancome у Шанхаї. Це було вбрання-кейп бежевого відтінку, яке також не мало бретельок, а спереду його прикрашало декольте-серце.

Верхня частина сукні була виконана з напівпрозорого бежевого тюля, який переходив у довгий шлейф. Також вбрання доповнювала накидка-шлейф, що трохи закривала руки Аманди.

Розшита сукня була золотими нитками, бісером, лелытками та великими бусинами у формі крапель. Особливо багатою вишивка була на талії та в зоні декольте. Доповнила Аманда вбрання кількома прикрасами та розпущеним волоссям.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Захід Lancome вона відвідала, оскільки є обличчям бренду та нещодавно з'явилася у новій рекламі святкової колекції.

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