У сукні із золотим корсетом та фатиновою спідницею: Наомі Кемпбелл вийшла на червону доріжку

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

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Зірка вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю перед прем’єрним показом фільму «Фуорі». Модель була одягнена у вечірню сукню з колекції Alta Moda від Dolce&Gabbana.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Верхня частина вбрання виконана у вигляді золотого металевого корсета в стилі бароко, а також мереживного топу з тонкими бретельками. Спідниця сукні була пишною та пошитою з тюлю. Сукня була не до самої підлоги і частково відкривала чорні туфлі Наомі.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Образ моделі також доповнили сережки з кораловим камінням, безліч прикрас на руках із золота та діамантів, а також макіяж і об’ємна зачіска.

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Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Вибір Наомі бренду Dolce & Gabbana для свого виходу не здивував, оскільки модель давня подруга Доменіко Дольче та Стефано Габбана, а також неодноразово брала участь у їхніх показах. А одна срібна сукня, яку модель носила 2007 року, і зовсім увійшла в історію, оскільки в ній Кемпбелл з гордо піднятою головою покидала громадські роботи.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press