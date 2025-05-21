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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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365
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1 хв

У сукні із золотим корсетом та фатиновою спідницею: Наомі Кемпбелл вийшла на червону доріжку

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у свої 55 років стала зіркою вечора. Вона відвідала Францію і приголомшила усіх сенсаційною сукнею з золотими деталями.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Зірка вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю перед прем’єрним показом фільму «Фуорі». Модель була одягнена у вечірню сукню з колекції Alta Moda від Dolce&Gabbana.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Верхня частина вбрання виконана у вигляді золотого металевого корсета в стилі бароко, а також мереживного топу з тонкими бретельками. Спідниця сукні була пишною та пошитою з тюлю. Сукня була не до самої підлоги і частково відкривала чорні туфлі Наомі.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Образ моделі також доповнили сережки з кораловим камінням, безліч прикрас на руках із золота та діамантів, а також макіяж і об’ємна зачіска.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Вибір Наомі бренду Dolce & Gabbana для свого виходу не здивував, оскільки модель давня подруга Доменіко Дольче та Стефано Габбана, а також неодноразово брала участь у їхніх показах. А одна срібна сукня, яку модель носила 2007 року, і зовсім увійшла в історію, оскільки в ній Кемпбелл з гордо піднятою головою покидала громадські роботи.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

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Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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