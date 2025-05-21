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- Шоу-бізнес
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У сукні із золотим корсетом та фатиновою спідницею: Наомі Кемпбелл вийшла на червону доріжку
Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у свої 55 років стала зіркою вечора. Вона відвідала Францію і приголомшила усіх сенсаційною сукнею з золотими деталями.
Зірка вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю перед прем’єрним показом фільму «Фуорі». Модель була одягнена у вечірню сукню з колекції Alta Moda від Dolce&Gabbana.
Верхня частина вбрання виконана у вигляді золотого металевого корсета в стилі бароко, а також мереживного топу з тонкими бретельками. Спідниця сукні була пишною та пошитою з тюлю. Сукня була не до самої підлоги і частково відкривала чорні туфлі Наомі.
Образ моделі також доповнили сережки з кораловим камінням, безліч прикрас на руках із золота та діамантів, а також макіяж і об’ємна зачіска.
Вибір Наомі бренду Dolce & Gabbana для свого виходу не здивував, оскільки модель давня подруга Доменіко Дольче та Стефано Габбана, а також неодноразово брала участь у їхніх показах. А одна срібна сукня, яку модель носила 2007 року, і зовсім увійшла в історію, оскільки в ній Кемпбелл з гордо піднятою головою покидала громадські роботи.