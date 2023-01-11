У сукні-кейпі та з сумкою-кулею: "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко на званій вечері

Дівчина обрала для своєї появи лаконічне вбрання, яке ідеально підкреслювало її красиву фігуру.

Представниця України на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко продемонструвала новий гарний вечірній образ, який обрала для званої вечері з пані-мером міста Новий Орлеан Латоєю Кантрелл та іншими конкурсантками.

Зірка обрала білу сукню-кейп від українського бренду L'Ange Blanc із квадратним декольте, яке доповнила туфлями на високих підборах та гламурною сумкою-куляю.

Також Вікторія зробила елегантну зачіску з легкими кучерями, гарний макіяж очей, а ось єдиним яскравим акцентом в образі стала червона помада на губах.

Конкурсу "Міс Всесвіт" відбудеться в Новому Орлеані, США. Бажаємо українці успіху та сподіваємось побачити її у фіналі, який відбудеться 14 січня.

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