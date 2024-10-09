У сукні-кейпі від Oscar de la Renta: Памела Андерсон сяяла на церемонії в Нью-Йорку

57-річна зірка знову вийшла на червону доріжку без макіяжу.

У вівторок, 8 жовтня, у Нью-Йорку відбулося вручення премії журналу Glamour "Жінка року". Захід відвідали багато світових знаменитостей, серед яких була акторка та модель Памела Андерсон.

Зірка вийшла на червону доріжку у розкішній довгій сукні-кейпі від Модного дому Oscar de la Renta. Її вбрання було ніжного м'ятного відтінку, мало пряму приталену спідницю, невеликий шлейф та накидку.

У верхній частині сукня мала прозору вставку і була прикрашена кристалами. Вбрання Памела носила у поєднанні з бежевими туфлями та парою лаконічний діамантових сережок у вухах. Волосся вона розпустила, уклала у просту зачіску, макіяжу на обличчі у Памели практично не було, вона лише нанесла легкий зволожувальний блиск на губи.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На церемонії Андерсон стала однією з почесних лауреаток премії "Жінка року" та позувала з нагородою.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цей захід відбувся незабаром після того, як Андерсон знялася для спеціальної цифрової обкладинки видання, де вона також була зазнімкована з мінімальним макіяжем та зачіскою.

Вбрання від бренду Oscar de la Renta Андерсон одягає досить часто на світські заходи, але однією з найзнакових її появ у ньому став дебют на Met Gala. Акторка тоді сяяла перед камерами в бальній сукні кремового відтінку.

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