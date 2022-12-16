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У сукні-кейпі з ефектною прозорою вставкою: Кейт Волш на прем'єрі "Емілі в Парижі"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні-кейпі з ефектною прозорою вставкою: Кейт Волш на прем'єрі "Емілі в Парижі"

Кейт Волш / Фото: Getty Images

Вже вдруге вона вибирає вбрання із прозорою деталлю.

15 грудня у Нью-Йорку зірки серіалу "Емілі в Парижі" зібралися на прем'єру третього сезону цього ситкому. Окрім Лілі Коллінз, яка зіграла в серіалі головну роль, перед камерами на червоній доріжці з'явилася і неперевершена Кейт Волш, добре відома багатьом за довгим медичним серіалом "Анатомія Грей".

На червону доріжку акторка вийшла в дуже незвичайному вбранні – білій сукні-кейпі з прозорою сітчастою та чорною вставкою, що повністю відкривала ногу зірки.

Автором вбрання є бренд Stephane Rolland, сукня входить до його кутюрної колекції осінь-зима 2022. Також навколо вставки на сукні була обшита сріблястими лелітками. Образ акторка доповнила набором прикрас, вечірнім макіяжем та елегантним укладанням. Завершували цей сміливий лук чорні босоніжки на ремінцях та бордовий манікюр. Єдина деталь, яка трохи підвела – сітчаста вставка – на ній з'явилися складки, які на фото трохи нагадували затяжки.

Кейт Волш / © Getty Images
Кейт Волш / Фото: Getty Images

Раніше в сукні з прозорою вставкою, але сірого кольору, Кейт відвідала прем'єру в Парижі. Автор цього вбрання також Stephane Rolland.

Кейт Волш / © Associated Press
Кейт Волш / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
180
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