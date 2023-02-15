У сукні-кольчузі та з квіткою в руках: Аліна Байкова на Тижні моди в Нью-Йорку

Українська модель Аліна Байкова, яка живе та працює багато років у США, не пропускає фешнпокази на Нью-Йоркському тижні моди.

У День Валентина Аліна побувала на показі Naeem Khan та люб'язно позувала перед камерами фотографів, які працюють на світському заході. Одягнена Байкова була в мініатюрну сукню-кольчугу бронзового кольору з довгими рукавами і високим коміром і взута в сріблясті туфлі-човники на підборах. У руках модель тримала сріблястий клатч та одну червону троянду, мабуть, на честь свята подаровану їй.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Світлі локони Аліна розпустила і розчесала за проділом, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи.

Раніше ми показували фото Байкової з шоу бренду alice + olivia, куди модель приїхала в білій пелерині на золотих ґудзиках і з асиметричним подолом, і в джинсових кюлотах з торочкою.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

А також нам запам'яталася лук у комбінезоні зі стразами, у ньому супермодель відвідала показ бренду Bronx and Banco також на Тижні моди в Нью-Йорку.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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