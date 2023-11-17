У сукні-"кольчузі" з пікантними розрізами: Шакіра присвятила колишньому пісню і виграла за неї "Греммі"

Співачка Шакіра здобула кілька нагород під час щорічної церемонії вручення премії Latin Grammy Awards, що відбулася в іспанській Севільї.
На світському заході до співачки приєдналися двоє її синів від колишнього коханого Жерара Піке.
Шакіра отримала нагороду за пісню "Te felicito", яка перемогла в номінації "Найкраща поппісня", в якій Шакіра розповіла про зраду чоловіка.
"Я розсипалася на шматочки, щоб заповнити тебе
Мене попереджали про це, але мені було байдуже
Я зрозуміла, що все обман
Це було останньою краплею", — співає Шакіра.
¡Felicidades! @bizarrap @shakira Mejor Canción Pop #LatinGRAMMY pic.twitter.com/S6EFSj8p9d— The Latin Recording Academy/Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2023
Присвятила композицію співачка Жерару Піке, який її зраджував.
На доріжці Шакіра позувала у пікантній кольчужній сукні, із сексуальними розрізами до стегна та безліччю вирізів смарагдового кольору, яку доповнила золотими босоніжками на високих підборах.
Зірка зробила насичений макіяж, розпустила кучеряве волосся і в руках тримала три статуетки "Греммі". А в залі її підтримували сини — Мілан та Саша.
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