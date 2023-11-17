У сукні-"кольчузі" з пікантними розрізами: Шакіра присвятила колишньому пісню і виграла за неї "Греммі"

Співачка Шакіра здобула кілька нагород під час щорічної церемонії вручення премії Latin Grammy Awards, що відбулася в іспанській Севільї.

На світському заході до співачки приєдналися двоє її синів від колишнього коханого Жерара Піке.

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра отримала нагороду за пісню "Te felicito", яка перемогла в номінації "Найкраща поппісня", в якій Шакіра розповіла про зраду чоловіка.

"Я розсипалася на шматочки, щоб заповнити тебе

Мене попереджали про це, але мені було байдуже

Я зрозуміла, що все обман

Це було останньою краплею", — співає Шакіра.

Присвятила композицію співачка Жерару Піке, який її зраджував.

На доріжці Шакіра позувала у пікантній кольчужній сукні, із сексуальними розрізами до стегна та безліччю вирізів смарагдового кольору, яку доповнила золотими босоніжками на високих підборах.

Шакіра / Фото: Associated Press

Зірка зробила насичений макіяж, розпустила кучеряве волосся і в руках тримала три статуетки "Греммі". А в залі її підтримували сини — Мілан та Саша.

Шакіра / Фото: Associated Press

Читайте також: