У сукні-кольчузі з V-подібним декольте: британська акторка засвітила цікави татуювання

27-річна Елла Пернелл у вбранні кольору металік з'явилася на світському івенті.
Британська акторка Елла Пернелл відвідала 76-ту церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Перед фотографами вона з'явилася у довгій сукні кольору металік від Rabanne, виготовленої з фірмової кольчуги бренду. Вбрання мало V-подібне декольте, напівоголену спину і розріз ззаду.
У цій сукні Елла продемонструвала свої цікаві татуювання.
Аутфіт Пернелл доповнила срібними босоніжками зі стразами і на шпильках.
Акторці зробили зачіску з локонами і макіяж із помадою темно-бордового кольору. Лук Елла завершила діамантовими прикрасами від De Beers: довгими сережками, браслетами і каблучками.
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