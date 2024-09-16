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У сукні-кольчузі з V-подібним декольте: британська акторка засвітила цікави татуювання

У сукні-кольчузі з V-подібним декольте: британська акторка засвітила цікави татуювання

Елла Пернелл / Фото: Associated Press

27-річна Елла Пернелл у вбранні кольору металік з'явилася на світському івенті.

Британська акторка Елла Пернелл відвідала 76-ту церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами вона з'явилася у довгій сукні кольору металік від Rabanne, виготовленої з фірмової кольчуги бренду. Вбрання мало V-подібне декольте, напівоголену спину і розріз ззаду.

Елла Пернелл / © Associated Press
Елла Пернелл / Фото: Associated Press

У цій сукні Елла продемонструвала свої цікаві татуювання.

Елла Пернелл / © Associated Press
Елла Пернелл / Фото: Associated Press

Аутфіт Пернелл доповнила срібними босоніжками зі стразами і на шпильках.

Акторці зробили зачіску з локонами і макіяж із помадою темно-бордового кольору. Лук Елла завершила діамантовими прикрасами від De Beers: довгими сережками, браслетами і каблучками.

Елла Пернелл / © Associated Press
Елла Пернелл / Фото: Associated Press

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