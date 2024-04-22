В сукні кольору апероль: Олівія Манн блиснула сосками на вулицях Нью-Йорка

43-річна американська акторка й модель без бюстгальтера вийшла у світ.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Олівія Манн. Вона зраділа фотографам: мило усміхнулася і помахала рукою.

Акторка продемонструвала яскравий образ. На ній була сукня міді з галтером кольору апероль з білим забарвленням на подолі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Олівія Манн / Фото: Getty Images

Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Аутфіт Манн доповнила золотими мюлями на шпильках. Вона уклала волосся в легкі локони та зробила макіяж з тінями димчатого відтінку. На руці була золота каблучка з перлиною.

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