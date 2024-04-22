В сукні кольору апероль: Олівія Манн блиснула сосками на вулицях Нью-Йорка

43-річна американська акторка й модель без бюстгальтера вийшла у світ.
До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Олівія Манн. Вона зраділа фотографам: мило усміхнулася і помахала рукою.
Акторка продемонструвала яскравий образ. На ній була сукня міді з галтером кольору апероль з білим забарвленням на подолі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.
Аутфіт Манн доповнила золотими мюлями на шпильках. Вона уклала волосся в легкі локони та зробила макіяж з тінями димчатого відтінку. На руці була золота каблучка з перлиною.
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