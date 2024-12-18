У сукні кольору айворі і без макіяжу: Памела Андерсон на заході премії "Золотий глобус"

57-річна акторка продемонструвала мінімалістичний аутфіт.
Памела Андерсон відвідала обід перших номінантів на премію "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі. Вона стала номінанткою у категорії "Найкраща жіноча роль" за гру у фільмі "Остання танцівниця".
У стрічці режисерки Джіи Копполи Андерсон грає Шеллі, танцівницю з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, яке тривало десятиліття, добігає кінця.
На заході Памела з'явилася у сукні кольору айворі А-силуету без рукавів і з високим коміром. Вбрання вона доповнила для контрасту чорними капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Андерсон зробила манікюр кольору гнилої вишні, зібрала волосся у хвіст і, як зазвичай, була без макіяжу – лише губи нафарбувала глянцевим блиском. Із прикрас вона обрала лише діамантові сережки-цвяшки, щоб не відволікати уваги від сукні.
Памела Андерсон вийшла у світ у повністю в'язаному вбранні від Chanel.
Читайте також:
- У скромній сукні-футлярі: Памела Андерсон відвідала гламурний галавечір
- У сукні зі шлейфом і знову без макіяжу: Памела Андерсон сяяла на червоній доріжці
- Яка вона елегантна: Памела Андерсон у стильному, але простому вбранні позувала для фото