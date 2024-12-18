У сукні кольору айворі і без макіяжу: Памела Андерсон на заході премії "Золотий глобус"

Памела Андерсон відвідала обід перших номінантів на премію "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі. Вона стала номінанткою у категорії "Найкраща жіноча роль" за гру у фільмі "Остання танцівниця".

У стрічці режисерки Джіи Копполи Андерсон грає Шеллі, танцівницю з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, яке тривало десятиліття, добігає кінця.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

На заході Памела з'явилася у сукні кольору айворі А-силуету без рукавів і з високим коміром. Вбрання вона доповнила для контрасту чорними капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Андерсон зробила манікюр кольору гнилої вишні, зібрала волосся у хвіст і, як зазвичай, була без макіяжу – лише губи нафарбувала глянцевим блиском. Із прикрас вона обрала лише діамантові сережки-цвяшки, щоб не відволікати уваги від сукні.

Памела Андерсон вийшла у світ у повністю в'язаному вбранні від Chanel.

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