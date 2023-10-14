У сукні кольору айворі та в золотих прикрасах: розкішна Дженніфер Лопес на вечірці Schiaparelli

Акцентом у образі став яскравий макіяж.

Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в надзвичайній сукні кольору айворі з розкішним глибоким декольте. Вона відвідала захід американського рітейлера предметів розкоші та брендів Neiman Marcus, присвячений креативному директору Модного дому Schiaparelli Деніелу Розберрі в Лос-Анджелесі.

Відповідно на вечірку Лопес прийшла з ніг до голови одягнена в речі від цього бренду. Сукня не мала бретельок, була виконана з шовку, прикрашена драпуванням на бюстьє та спідниці.

Також талію вбрання прикрашала золота брошка у вигляді двох очей. Образ Дженніфер доповнила великими сережками, арт-окулярами, а також клатчем молочного відтінку.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і навіть накинула на плечі чорну шубу.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Винуватець вечірки – Деніел Розберрі – також відвідав захід та зробив фото з Лопес. Модельєр одягнув вбрання в чорному кольорі.

Дженніфер Лопес і Деніел Розберрі / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

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