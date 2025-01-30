У сукні кольору бургунді: акторка Ірина Островська на прем'єрі детективного трилера, в якому зіграла головну роль

Фільм "Дім за склом" від сьогодні в національному прокаті.

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувся допрем’єрний показ детективного трилера "Дім за склом".

Це фільм про архітекторку Вікторію – амбітну, нарцисичну, "залізну" героїню, яка попри все йде до своєї мрії. Та зникнення доньки-підлітки та можливе її занурення у світ торгівлі наркотиками ставить перед Вікторією найважчу в житті дилему: що важливіше – родина чи репутація?

Захід відвідали головна героїня фільму – акторка Ірина Островська, режисер стрічки Тарас Дронь, актори Максим Девізоров, Віктор Андрієнко, Наталя Бабенко, Анастасія Дем’яненко, Крістіна Багаєва, Анна Яремчук, Альбіна Корж, Ірина Наконечна, Артем Мунтянов, Інна Капінос, блогер і актор Віталій Гордієнко, режисер Денис Тарасов, письменник Андрій Кокотюха, режисерка Жанна Озірна, режисерка Марися Нікітюк, режисер Семен Мозговий, блогер та актор Роланд Мішко та інші.

Ірина Островська / Фото: Кирил Авраменко

Тарас Дронь / Фото: Кирил Авраменко

Максим Девізоров / Фото: Кирил Авраменко

Наталя Бабенко / Фото: Кирил Авраменко

Ірина Островська / Фото: Кирил Авраменко

Тарас Дронь, Ірина Островська, Світлана Охрименко / Фото: Кирил Авраменко

Ірина Островська, Альона Півень / Фото: Кирил Авраменко

Світлана Охрименко / Фото: Кирил Авраменко

Анна Малиновська / Фото: Кирил Авраменко

Ірина Островська / Фото: Кирил Авраменко

"Режисеру дякую за порушені соціальні проблеми, за тонкі паралелі з кринжовим сучасним інстажиттям і людські маски, які часом декому здерти з себе стає практично неможливо. Ірині Островській дякую за прекрасну і глибоку пророблену акторську роботу", – поділилася враженнями акторка Олеся Голуб.

"Стрічка порушує соціальні теми, які насправді дуже актуальні для нашого часу, зокрема нелегальний обіг наркотиків через інтернет і складність взаємин між батьками й дітьми. Атмосфера фільму нагадує найкращі зразки скандинавських нуарів, і не в останню чергу завдяки тому, що знімання велися на 35-міліметрову кіноплівку", – сказала військовослужбовиця ЗСУ Олена Шацева.

"Візуальний стиль фільму підкреслює його атмосферу – холодний урбаністичний ландшафт стає ще одним персонажем історії, що відображає відчуженість і напруженість. Саундтрек та операторська робота підсилюють відчуття занурення в детективний наратив, а акторська гра додає історії правдивості та емоційної глибини. "Дім за склом" – це не просто трилер, а гостросоціальна драма, яка порушує питання довіри, відповідальності та сімейних зв’язків. Рекомендується всім, хто любить кіно, що змушує мислити та залишає після себе довгий післясмак", – підсумовала інфлюенсерка Катерина Соколова.

До слова, міжнародна прем’єра стрічки відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в межах основного конкурсу, а в Україні першими фільм побачили на Одеському міжнародному кінофестивалі в Національній конкурсній програмі.

Від сьогодні, 30 січня, детективний трилер "Дім за склом" – у національному прокаті.

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