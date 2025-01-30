У сукні кольору бургунді: акторка Ірина Островська на прем'єрі детективного трилера, в якому зіграла головну роль

Фільм "Дім за склом" від сьогодні в національному прокаті.
У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувся допрем’єрний показ детективного трилера "Дім за склом".
Це фільм про архітекторку Вікторію – амбітну, нарцисичну, "залізну" героїню, яка попри все йде до своєї мрії. Та зникнення доньки-підлітки та можливе її занурення у світ торгівлі наркотиками ставить перед Вікторією найважчу в житті дилему: що важливіше – родина чи репутація?
Захід відвідали головна героїня фільму – акторка Ірина Островська, режисер стрічки Тарас Дронь, актори Максим Девізоров, Віктор Андрієнко, Наталя Бабенко, Анастасія Дем’яненко, Крістіна Багаєва, Анна Яремчук, Альбіна Корж, Ірина Наконечна, Артем Мунтянов, Інна Капінос, блогер і актор Віталій Гордієнко, режисер Денис Тарасов, письменник Андрій Кокотюха, режисерка Жанна Озірна, режисерка Марися Нікітюк, режисер Семен Мозговий, блогер та актор Роланд Мішко та інші.
"Режисеру дякую за порушені соціальні проблеми, за тонкі паралелі з кринжовим сучасним інстажиттям і людські маски, які часом декому здерти з себе стає практично неможливо. Ірині Островській дякую за прекрасну і глибоку пророблену акторську роботу", – поділилася враженнями акторка Олеся Голуб.
"Стрічка порушує соціальні теми, які насправді дуже актуальні для нашого часу, зокрема нелегальний обіг наркотиків через інтернет і складність взаємин між батьками й дітьми. Атмосфера фільму нагадує найкращі зразки скандинавських нуарів, і не в останню чергу завдяки тому, що знімання велися на 35-міліметрову кіноплівку", – сказала військовослужбовиця ЗСУ Олена Шацева.
"Візуальний стиль фільму підкреслює його атмосферу – холодний урбаністичний ландшафт стає ще одним персонажем історії, що відображає відчуженість і напруженість. Саундтрек та операторська робота підсилюють відчуття занурення в детективний наратив, а акторська гра додає історії правдивості та емоційної глибини. "Дім за склом" – це не просто трилер, а гостросоціальна драма, яка порушує питання довіри, відповідальності та сімейних зв’язків. Рекомендується всім, хто любить кіно, що змушує мислити та залишає після себе довгий післясмак", – підсумовала інфлюенсерка Катерина Соколова.
До слова, міжнародна прем’єра стрічки відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в межах основного конкурсу, а в Україні першими фільм побачили на Одеському міжнародному кінофестивалі в Національній конкурсній програмі.
Від сьогодні, 30 січня, детективний трилер "Дім за склом" – у національному прокаті.
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