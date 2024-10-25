У сукні кольору бургунді з глибоким декольте: експерша леді Франції Карла Бруні на заході у Марокко

Карла Бруні відвідала захід Fashion Trust Arabia 2024, який відбувся у палаці Ель-Баді у Марракеші.

Для своєї появи вона обрала елегантний аутфіт. На Карлі була вечірня сукня кольору бургунді з глибоким декольте і кейпом-накидкою.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Образ Бруні доповнила зачіскою з локонами і макіяжем з рубіново-блискучими тінями і бежевою помадою. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням у східному стилі, шию – ланцюжком із золотою підвіскою з камінням і фіолетовою торочкою з бісеру, а на руках були каблучки з камінням.

Нагадаємо, Карла Бруні взяла участь у грандіозному шоу Victoria's Secret. На подіум вона вийшла у чорному корсеті з мереживним оздобленням, чорних трусах та прозорих чорних лосинах. За її спиною було щось подібне до імпровізованих крил.

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