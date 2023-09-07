У сукні кольору бузку з вишивкою бісером: королева краси сяяла на червоній доріжці у Венеції

На червоній доріжці кінофестивалю у Венеції з'явилася 29-річна колумбійська модель, акторка та власниця титулу "Міс Колумбія-2014" Аріадна Гутьєррес. Дівчина зачарувала своїм розкішним образом і вбранням кольору бузку.

Сукня Аріадни не мала бретелів, вона ідеально сиділа на її фігурі і була підкреслена тонким ремінцем. Також у сукні було асиметричне декольте та гламурна вишивка сріблястим та фіолетовим бісером.

Образ модель доповнила прикрасами з діамантами та смарагдами, а також лате-макіяжем. Волосся у неї було укладено у високу зачіску.

Аріадна Гутьєррес / Фото: Getty Images

Прославилася Аріадна на весь світ скандальним конкурсом краси "Міс Всесвіт-2015", оскільки у неї на ньому відібрали корону. Річ у тому, що тоді дівчина вийшла у фінал разом із Піа Вуртцбах із Філіппін, але ведучий Стів Гарві неправильно прочитав картку та назвав ім'я Аріадни.

Аріадна Гутьєррес / Фото: Associated Press

На дівчину одягли корону, стрічки та вручили квіти, але потім ведучий зрозумів помилку, вийшов на сцену та оголосив усім, що помилився. Так з Аріадни на сцені все зняли та одягли на філіппінку.

Аріадна Гутьєррес та Піа Вуртцбах / Фото: Associated Press

Піа Вуртцбах / Фото: Associated Press

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