У сукні кольору бузку з вишивкою бісером: королева краси сяяла на червоній доріжці у Венеції

Модель вибрала гламурну сукню з асиметричним декольте.
На червоній доріжці кінофестивалю у Венеції з'явилася 29-річна колумбійська модель, акторка та власниця титулу "Міс Колумбія-2014" Аріадна Гутьєррес. Дівчина зачарувала своїм розкішним образом і вбранням кольору бузку.
Сукня Аріадни не мала бретелів, вона ідеально сиділа на її фігурі і була підкреслена тонким ремінцем. Також у сукні було асиметричне декольте та гламурна вишивка сріблястим та фіолетовим бісером.
Образ модель доповнила прикрасами з діамантами та смарагдами, а також лате-макіяжем. Волосся у неї було укладено у високу зачіску.
Прославилася Аріадна на весь світ скандальним конкурсом краси "Міс Всесвіт-2015", оскільки у неї на ньому відібрали корону. Річ у тому, що тоді дівчина вийшла у фінал разом із Піа Вуртцбах із Філіппін, але ведучий Стів Гарві неправильно прочитав картку та назвав ім'я Аріадни.
На дівчину одягли корону, стрічки та вручили квіти, але потім ведучий зрозумів помилку, вийшов на сцену та оголосив усім, що помилився. Так з Аріадни на сцені все зняли та одягли на філіппінку.
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