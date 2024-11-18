У сукні кольору фісташки: Зої Салдана сяяла перед камерами на престижній церемонії

Акторка мала дуже елегантний вигляд, а її сукня була досить оригінального дизайну, порівняно з луками інших гостей.

46-річна зірка Зої Салдана відвідала вручення премії Governors Awards — це щорічний захід, який проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв та наук (AMPAS) у Лос-Анджелесі.

Зої одягла з цієї нагоди чарівну мінісукню від бренду Saint Laurent. Її вбрання було без бретельок, його прикрашало багато складок та елегантна стрічка тканини, яка була у вигляді драпування. Також у тон вбрання на шиї акторки був шлейф.

Сукню Зої носила у поєднанні з босоніжками з ремінцями та пряжками від Saint Laurent, чорними капроновими колготками та коштовностями. Волосся акторка уклала в елегантну голлівудську хвилю, а також зробила манікюр винного відтінку.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Церемонію відвідало багато зірок, але Зої сфотографувалася з Анною Кендрік, яка з'явилася у гламурній сукні від Monique Lhuillier з лелітками та аплікацією у вигляді квітів.

Зої Салдана з Анною Кендрік / Фото: Associated Press

Також Салдана сфотографувалася з колежанками з фільму "Емілія Перес" — Селеною Гомес та Карлою Гаскон. Селена одягла сукню з білим коміром від Ralph Lauren, а ось Карла була у вбранні Saint Laurent, як і Зої.

Зої Салдана з Карлою Гаскон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що прем'єра фільму "Емілія Перес" відбулася і у Києві. Захід тоді відвідали багато відомих особистостей, серед яких була блогерка Монро та співачка Michelle Andrade – вони озвучили цю картину.

Читайте також:

Образи акторки Зої Салдани (43 фото)