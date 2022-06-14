У сукні кольору фламінго: Пенелопа Крус з'явилася на заході в образі від улюбленого бренду

У сукні кольору фламінго: Пенелопа Крус з'явилася на заході в образі від улюбленого бренду

З цим Модним домом акторка співпрацює багато років, але завжди дивує моделями вбраннь, які обирає для своїх появ.

13 червня у Нью-Йорку відбулася урочиста вечеря організована Chanel у межах кінофестивалю Трайбека. Гостями заходу стали музи та близькі друзі бренду, серед яких яскраво виділялася оскароносна акторка Пенелопа Крус.

Зірка обрала для своєї появи на світському заході лаконічний сарафан, звичайно, від Дому Chanel, амбасадором якого вона є від 2018 року. Вбрання кольору фламінго мало вафельний візерунок, дрібну монограму, а на бретельках його прикрашали ґудзики зі стразами, Пенелопа поєднувала сарафан із квадратною сумкою під назвою Chanel Vanity. Доповнили образ макіяж, сережки-кільця та лаконічне укладання.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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