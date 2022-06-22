У сукні кольору фуксії: Джессіка Честейн привернула увагу яскравим образом у Лондоні

Голлівудська акторка Джесіа Честейн відвідала захід у Лондоні – вечірку на честь запуску стрімінгового сервісу Paramount+ у Європі. Захід выдбувався у елітному готелі Chiltern Firehouse, який раніше був пожежною частиною.

На вечірці зірка з'явилася у яскравій мінісукні з короткими рукавами. Вбрання було виконане у кольорі фуксії, а спереду його прикрашала велика блискавка та накладні кишені. Образ Джессіка доповнила яскравим макіяжем, високою зачіскою, чорними колготками та туфлями-човниками.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

За останні кілька днів у Джессіки це вже друга поява пов'язаний з Paramount. Кілька днів тому знаменитість відвідала ще одну вечірку у Лондоні. Тоді знаменитість одягнула елегантний образ від бренду Zuhair Murad, який складався з мереживної блузи з декольте та рюшами в італійському стилі, а також класичні чорні штани з високою посадкою.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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