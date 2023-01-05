У сукні кольору фуксії і без білизни: Аманда Голден блиснула сосками дорогою з роботи

Радіоведуча вийшла у світ у трикотажному вбранні з оголеними плечима і високим розрізом.

Аманда Голден потрапила в об’єктиви фотографів у Лондоні після ефіру на ранковому шоу Heart Breakfast.

Ведуча була одягнена у трикотажну сукню міді кольору фуксії, під якою була відсутня білизна. Вбрання мало відворот, тому її плечі були оголеними, і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Крізь тонку тканину сукні були помітні соски Аманди.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт ведуча доповнила рожевими туфлями-човниками і чорною стьобаною сумочкою. Волосся зірка розпустила і одягла на обличчя окуляри.

Нагадаємо, Голден під час відпочинку продемонструвала струнку фігуру у червоному і білому купальниках.

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