У сукні кольору фуксії і червоних туфлях: Сідні Свіні під прицілом папараці

26-річна акторка у напівпрозорому вбранні з'явилася на вулицях Нью-Йорка.

Зірка романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку.

Білявка, як завжди, мала чарівний вигляд. Вона була одягнена у молочне пальто з чорними ґудзиками і довгу напівпрозору сукню кольору фуксії у смужки. Аутфіт Сідні доповнила червоними лакованими туфлями-човниками.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Свіні зробила гарне укладання з локонами, одягла чорні окуляри, прикрасила вуха сережками з камінням, а руки – золотими каблучками. Французький манікюр завершив лук акторки.

Нагадаємо, Сідні Свіні у культових гламурних трусах з камінням прийшла на показ Miu Miu у Парижі.

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