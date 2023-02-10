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У сукні кольору фуксії: модель Девон Віндзор підкреслила вагітний живіт яскравим аутфітом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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358
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У сукні кольору фуксії: модель Девон Віндзор підкреслила вагітний живіт яскравим аутфітом

Девон Віндзор / Фото: Getty Images

Дружина бізнесмена Джонатана Барбари та топмодель Девон Віндзор вагітна другою дитиною.

28-річна модель була заскочена папараці в Нью-Йорку. Знаменитість відвідала Тиждень моди. Девон була в трикотажній яскраво-рожевій сукні в рубчик на тонких бретельках і з довгими рукавами і поєднувала вбрання з босоніжками, посипаними стразами на підборах і такою ж сумкою. Блондинка зробила укладання та вечірній макіяж, мала чудовий вигляд. 

Девон Віндзор / © Getty Images
Девон Віндзор / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Девон показала більше кадрів цього образу з різних ракурсів.

(гортайте фото праворуч)

А раніше демонструвала інший образ у вбранні кольору фуксії, але лише без рукавів. Схоже, як і Кім Кардашян, Девон уже готується до Дня Валентина.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, Девон Віндзор та її чоловік є донька Ензо Елоді Барбара, яка народилася 8 вересня 2021 року. Наразі Девон перебуває на шостому місяці.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
358
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