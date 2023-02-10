У сукні кольору фуксії: модель Девон Віндзор підкреслила вагітний живіт яскравим аутфітом

Дружина бізнесмена Джонатана Барбари та топмодель Девон Віндзор вагітна другою дитиною.
28-річна модель була заскочена папараці в Нью-Йорку. Знаменитість відвідала Тиждень моди. Девон була в трикотажній яскраво-рожевій сукні в рубчик на тонких бретельках і з довгими рукавами і поєднувала вбрання з босоніжками, посипаними стразами на підборах і такою ж сумкою. Блондинка зробила укладання та вечірній макіяж, мала чудовий вигляд.
У своєму Instagram Девон показала більше кадрів цього образу з різних ракурсів.
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А раніше демонструвала інший образ у вбранні кольору фуксії, але лише без рукавів. Схоже, як і Кім Кардашян, Девон уже готується до Дня Валентина.
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Нагадаємо, Девон Віндзор та її чоловік є донька Ензо Елоді Барбара, яка народилася 8 вересня 2021 року. Наразі Девон перебуває на шостому місяці.
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