У сукні кольору фуксії та світшоті з коміксами: Анна Трінчер приміряла луки з колекції Andre Tan Easy

У сукні кольору фуксії та світшоті з коміксами: Анна Трінчер приміряла луки з колекції Andre Tan Easy

Співачка і зірка соцмереж стала обличчям нової колекції для підлітків від українського дизайнера.

Бренд Andre Tan Kids розвивається і зростає разом зі своїми споживачами. Одяг бренду підходить не лише маленьким модникам, але і допомагає самовиразитися вимогливому поколінню тінейджерів. Бренд Andre Tan Kids тепер перейменовано на - Andre Tan Easy.

"Коли моя донька Соня у шість років заявила, що вона вже не маленька - я замислився над її словами. Нове покоління Z і альфа вже не асоціює себе з дитиною, вони мислять набагато старше. Одяг в наших магазинах Andre Tan Kids підходить для дітей і тінейджерів до 15 років, тому ми ухвалили рішення перейменувати бренд на - Andre Tan Easy! Це одяг, в якому можна жити і розсікати простори міста, вранці піти на заняття, а потім сходити на перше побачення", - розповів Андре Тан.

Колекція Andre Tan Easy/Пресслужба

Будь ближче до своєї дитини, розділяй її настрій, поважай захоплення і говори однією мовою. Ми підготували нову колекцію, і це ауф! (ред.кайф, круто).

Зроби апгрейд (ред. оновлювати) осіннього гардеробу, як це зробила Анна Трінчер - українська співачка і акторка, топова тік-токерка, думці якої довіряють мільйони підлітків.

Колекція Andre Tan Easy/Пресслужба

Аня Трінчер на ізі (ред. - легко) обрала вбрання для навчання, прогулянок і відпочинку.

1. Біла сорочка з написами і базовий сарафан - створять найкращий вейб (ред. - атмосфера, настрій) до навчання.

Колекція Andre Tan Easy/Пресслужба

2. Велюровий костюм з кроптопом - це ЗОЖ заради спортшик образу і навпаки. Відправляй посилання на костюм прямо сьогодні, нехай батьки задонатят (ред.- оплата).

Колекція Andre Tan Easy/Пресслужба

3. Сукня кольору фуксії Федори - трендовий колір сезону осінь-зима 21-22. Пишні рукава, з акцентним рюшем по лінії плеча - все оцінить НП (ред. - найкраща подруга).

4. Світшот з коміксами, де Кіт Поролон розповість про свої котячі пригоди і змусить рофліть (ред. - голосно сміятися) всю твою компанію. Поєднуй світшот з лосинами і грубими черевиками.

Колекція Andre Tan Easy/Пресслужба

5. Мініспідниця з об'ємними кишенями і стрічками у поєднанні з короткою курткою не дасть тобі можливості спокійно чілити (ред. - відпочивати) вдома. Гуляй!

Колекція Andre Tan Easy/Пресслужба

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