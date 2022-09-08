У сукні кольору фуксії та в золотому вбранні: Тіна Кароль продемонструвала розкішні образи у фотосеті для глянцю

Тіна Кароль знялася у стильній фотосесії для українського журналу Vogue, яка відбулася на вулицях Токіо.

Перед об'єктивом фотокамери вона продемонструвала кілька розкішних образів із нової колекції українського бренду Lever Couture.

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тіна позувала у пишній напівпрозорій сукні-сітці кольору фуксії з об'ємними рукавами, глибоким сексуальним вирізом та розрізом.

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Артистка також постала в ефектній золотій сукні з пишними рукавами, високим розрізом до стегна та шлейфом.

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Продемонструвала зірка і аутфіт у легкій срібній напівпрозорій сукні з пікантним декольте та розрізом. Крізь тонку тканину просвічувалися сексуальні форми Кароль.

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Вбрання вона скомбінувала із прозорими босоніжками на стійких підборах.

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

Образи Тіна доповнила акуратною зачіскою та ніжним макіяжем.

Позувала співачка чуттєво та граціозно.

Нагадаємо, під час фешншоу українського бренду Lever Couture, який відбувся в Японії, Кароль представила перфоманс. Вона виконала пісні із електронного мініальбому LELEKA, який створила спеціально для цього модного показу.

Нову колекцію дизайнерка Lever Couture Леся Верлінг’єрі розробила разом із креативним директором Lady Gaga і французького Будинку моди Mugler Ніколом Формікетті. До лінійки увійшло 23 луки. Вони відображають зв’язок між минулим і сьогоденням, надією, сім'єю та культурною єдністю.

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