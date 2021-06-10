У сукні кольору фуксії: вагітна Катя Осадча продемонструвала яскравий образ на відпочинку у Туреччині

Ведуча "Світського життя" взяла з собою у відпустку чимало стильного і красивого вбрання.

Катя Осадча опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у Туреччині. Цього разу ведуча продемонструвала яскравий аутфіт.

Катя позувала на пляжі, сидячи на стільці, у довгій вільній сукні кольору фуксії з рюшами на плечах, яка приховувала її фігуру. Вбрання вона поєднала зі світлими балетками. Волосся вона зав'язала у пучок.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Осадча також сфотографувалася на білому дивані у зоні для релаксу.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Ще телезірка показала красивий захід сонця.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Нагадаємо, вчора Катя похизувалася ніжним луком у короткій білій сукні на запах у чорний горошок з рюшами із її колекції, яку вона розробила у колаборації з Андре Таном.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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