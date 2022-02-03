У сукні кольору фуксії з торочкою: британська телезірка похизувалася сексуальними формами

У сукні кольору фуксії з торочкою: британська телезірка похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі у яскравому вбранні продемонструвала фігуру "пісковий годинник".

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram невелику фотосесію свого нового гламурного та сексуального образу.

Красуня приміряла сукню кольору фуксії з розрізом, розшитим блискучою торочкою, і без рукавів.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Вбрання ідеально підкреслило пишні та сексуальні форми Феррі, які вона продемонструвала з різних ракурсів. Такому образу і те, який він має вигляд з такою фігурою, і сама Кім Кардашян позаздрить.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Не втратила Глоя можливості похизуватися і своєю ефектною п'ятою точкою.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Вбрання вона поєднала з білими босоніжками, високим пучком і насиченим макіяжем.

Раніше красуня похизувалася сексуальним бюстом у крихітному бікіні.

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