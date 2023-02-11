У сукні кольору фуксії: зірка фільму "10 речей, які я в тобі ненавиджу" відвідала модний показ у Нью-Йорку

Для виходу у світ вона обрала один із найпопулярніших відтінків 2022 року.
У Нью-Йорку стартував Тиждень моди і з цієї нагоди 41-річна акторка Джулія Стайлз, відома багатьом за романтичною комедіэю 1999 року "10 речей, які я в тобі ненавиджу", в якій зіграла з Гітом Леджером, відвідала один з показів.
Джулія стала гостею показу бренду Christian Siriano, який презентував нову колекцію осінь-зима 2023 року.
Для гламурного світського заходу акторка вибрала дуже яскраве вбрання — сукню кольору фуксії досить незвичайного дизайну, адже на плечах у неї були вирізи та відвороти.
Образ Джулія доповнила лаконічним макіяжем із ніжними рум'янами на щоках, волосся зібрала у високий хвіст, а також взула чорні мюлі. З прикрас вона віддала перевагу золотим сережкам-кільцям і кільком браслетам.
Серед гостей цього показу також була акторка Ліндсей Логан.
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