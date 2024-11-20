У сукні кольору індиго: американська акторка похизувалася спокусливою фігурою і декольте

Американська акторка Раян Дестіні зачарувала своїм яскравим образом на церемонії вручення нагород Governors Awards, яка відбулася в The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Дівчина постала на івенті у вечірній кутюрній сукні максі кольору індиго від бренду Tony Ward, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання мало шлейф і ліф у формі мушель, розшитих синім камінням, бісером і блискітками, який привертав увагу до її пікантного декольте.

Раян Дестіні / Фото: Associated Press

Аутфіт Раян доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяж із чорними стрілками і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – браслетом із діамантами.

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