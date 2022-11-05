У сукні кольору індиго і з елегантними сережками: гарний аутфіт учасниці "Холостяка-12" на церемонії троянд

Акторка продемонструвала на фінальній церемонії другого випуску красивий образ.
Відбувся другий випуск 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк". На церемонії троянд учасниці проєкту продемонстрували ефектні образи.
Однією з найефектніших була 37-річна акторка Вікторія Варлей. Вона з'явилася на церемонії у довгій асиметричній сукні кольору індиго. Аутфіт дівчина доповнила елегантними сережками, браслетами і каблучками.
Їй зробили гарну зачіску з локонами і макіяж із червоною помадою.
Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька - сяяла на церемонії троянд у червоній блискучій сукні по фігурі на бретельках і з драпуванням. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
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