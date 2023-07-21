У сукні кольору індиго з оголеним животом: британська телезірка приміряла сексуальну обновку

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову світлину, на якій похизувалася сексуальним аутфітом.

Знаменитість приміряла мінісукню кольору індиго з оголеним животом. Груди прикривали дві смужки вбрання, які з'єднувалися срібною брошкою у вигляді метелика. Взута вона була у пластикові босоніжки на підборах.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

У цьому луку Феррі похизувалася і стрункою фігурою, і красивими ногами.

Глоя зробила ідеально рівне укладання і насичений макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у рожево-жовтому бікіні приймала сонячні ванни.

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