У сукні кольору індиго з оголеним животом: британська телезірка приміряла сексуальну обновку

Глоя Феррі поповнила гардероб пікантним вбранням.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову світлину, на якій похизувалася сексуальним аутфітом.
Знаменитість приміряла мінісукню кольору індиго з оголеним животом. Груди прикривали дві смужки вбрання, які з'єднувалися срібною брошкою у вигляді метелика. Взута вона була у пластикові босоніжки на підборах.
У цьому луку Феррі похизувалася і стрункою фігурою, і красивими ногами.
Глоя зробила ідеально рівне укладання і насичений макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у рожево-жовтому бікіні приймала сонячні ванни.
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