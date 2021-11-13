У сукні кольору індиго з пікантним декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч на церемонії троянд

Співачка з'явилася перед чоловіками у красивому аутфіті.
Відбувся дев'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". На відповідальній церемонії троянд головна героїня проєкту Злата Огнєвіч здивувала своїм рішенням – вона залишила в шоу всіх чотирьох чоловіків. наступного випуску вони познайомлять Злату зі своїми близькими.
На церемонії троянд Огнєвіч мала прекрасний вигляд. Вона з'явилася у довгій атласній сукні кольору індиго на тонких бретельках і з пікантним декольте.
Аутфіт співачка доповнила високою зачіскою - пучком з плетінням на маківці голови з випущеними спереду пасмами та вечірнім макіяжем з чорними стрілками.
Її шию прикрашав делікатний ланцюжок, а вуха – довгі сережки. Артистка мала вишуканий вигляд.
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