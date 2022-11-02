У сукні кольору індиго з високим розрізом: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала стрункі ноги

Продовжуємо розглядати образи учасниць із першого випуску 12-го сезону романтичного реаліті шоу "Холостяк". Дівчата знайомилися з головним героєм проєкту – 32-річним бізнесменом Алексом Топольським.

Мала ефектний вигляд 23-річна фінансова аналітикиня – Аліна Єршова. Дівчина обрала для своєї появи на реаліті шоу обтислу асиметричну сукню кольору індиго з драпуванням на животі. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Аліна Єршова/Instagram

Сукню Аліна скомбінувала із пластиковими прозорими туфлями з чорними носками.

Укладання з прикореневим об'ємом, макіяж з акцентом на очах і довгі сережки завершили елегантний аутфіт дівчини.

Аліна Єршова/Instagram

Аліна Єршова/Instagram

До слова, інша учасниця "Холостяка-12" - нутриціологиня Анастасія - з'явилася перед холостяком у сексуальному образі lady in red. На ній була елегантна червона сукня по фігурі зі спокусливим декольте, оголеними плечами і високим розрізом.

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