У сукні кольору капучино: Лілі Коллінз на прем'єрі 3 сезону серіалу "Емілі в Парижі"

На відміну від багатьох інших подібних заходів, ця презентація выдбулася не за зачиненими дверима, а з натовпом фанатів, які прийшли побачити улюблених акторів та взяти у них автограф. Тим паче, що прем'єру відвідав увесь акторський склад, у тому числі Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Кейт Волш та Камілла Разат.

Сама ж зірка шоу, 33-річна Лілі Коллінз, обрала для своєї появи образ від Saint Laurent у відтінку капучино.

У сукні був дуже незвичайний фасон — плечі у неї були "гострими", в стилі 80-х, а от поділ приталеним і довгим, також спереду сукню прикрашали вирізи, драпування та волани.

Лілі Колінз / Фото: Associated Press

Доповнили Лук укладання, макіяж та манікюр у коричневих кольорах. З прикрас Лілі одягла обручку та заручальну каблучку, браслети-манжети і сережки. Компанію акторці на заході склав її чоловік одягнений у класичний костюм у принт "гусяча лапка", сорочку та краватку.

Лілі Колінз / Фото: Associated Press

Прем'єра серіалу на Netflix відбудеться 21 грудня.

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