У сукні кольору курної троянди: Ребел Вілсон відвідала захід зі своєю дружиною Рамоною

Вони практично нерозлучні та часто ходять разом на світські тусовки.
Комедійна акторка Ребел Вілсон проводить зараз час в Австралії зі своєю дружиною Рамоною Агрумою. Пара разом відвідала вечерю Set in Style, яка відбулася в перший день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2025 в Мельбурні.
На цей захід акторка прийшла в міді сукні відтінку курної троянди, з опущеною лінією плеча та поясом. Це вбрання прикрашала рюша на декольте, а також плісування на спідниці. Носила Ребел сукню з білим взуттям та доповнила високою зачіскою.
Її дружина Рамона віддала перевагу молочній сукні в квітковий акварельний принт, короткими рукавами та обробленням зі стразів. Вона теж зібрала волосся у високу зачіску і взула туфлі на підборах.
Нагадаємо, що одружилися вони в Італії — обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія 28 вересня. До речі, Ребел розкрила роман із Рамоною у червні 2022 року, коли публічно зробила камінгаут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася дочка за допомогою сурогатного материнства.
Читайте також:
- У пурпуровій сукні без бретельок: Ребел Вілсон презентувала свій режисерський дебют
- У сукні з пишною спідницею: схудла Ребел Вілсон вийшла на червону доріжку зі своєю нареченою
- У темно-смарагдовій сукні і за руку з нареченою: Ребел Вілсон на галавечорі в Каннах