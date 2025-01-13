У сукні кольору курної троянди: Ребел Вілсон відвідала захід зі своєю дружиною Рамоною

Вони практично нерозлучні та часто ходять разом на світські тусовки.

Комедійна акторка Ребел Вілсон проводить зараз час в Австралії зі своєю дружиною Рамоною Агрумою. Пара разом відвідала вечерю Set in Style, яка відбулася в перший день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2025 в Мельбурні.

На цей захід акторка прийшла в міді сукні відтінку курної троянди, з опущеною лінією плеча та поясом. Це вбрання прикрашала рюша на декольте, а також плісування на спідниці. Носила Ребел сукню з білим взуттям та доповнила високою зачіскою.

Її дружина Рамона віддала перевагу молочній сукні в квітковий акварельний принт, короткими рукавами та обробленням зі стразів. Вона теж зібрала волосся у високу зачіску і взула туфлі на підборах.

Ребел Вілсон та її дружина Рамона Агрума / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що одружилися вони в Італії — обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія 28 вересня. До речі, Ребел розкрила роман із Рамоною у червні 2022 року, коли публічно зробила камінгаут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася дочка за допомогою сурогатного материнства.

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