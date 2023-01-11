У сукні кольору лате з останньої колекції Алессандро Мікеле: зірка "Венздей" на "Золотому глобусі"

20-річна Дженна Ортега, яка прославилася на весь світ завдяки своїй ролі у серіалі "Венздей" відвідала ювілейну 80-ту церемонію "Золотий глобус", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Цього року юна зірка була серед номінантів, але, на жаль, не здобула бажану золоту статуетку.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На заході Дженна з'явилася в гарній сукні кольору лате від бренду Gucci з колекції вена-літо 2023 року. Це вбрання було представлене в останньому показі креативного директора бренду Алессандро Мікеле Twinsburg, який нещодавно залишив цю посаду.

Сукня мала широкі розкльошені рукави, довгий шлейф і повністю була плісована. Також у вбрання було глибоке декольте, а ось під грудьми його прикрашало переплетення з тканини.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ Ортега доповнила гарним манікюром у колір вбрання, насиченим макіяжем очей, укладанням, а також безліччю прикрас із діамантами та сріблястими босоніжками на високій платформі.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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