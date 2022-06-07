У сукні кольору лайма: Тіна Кунакі з чоловіком Венсаном Касселем відвідали світський захід в Парижі

У сукні кольору лайма: Тіна Кунакі з чоловіком Венсаном Касселем відвідали світський захід в Парижі

25-річна Тіна Кунакі та її 55-річний чоловік Венсан Кассель з'явилися разом на заході Bvlgari: Eden the Garden of Wonders у Парижі.

Французька модель Тіна Кунакі мала чудовий вигляд в сукні кольору лайма з вирізом на животі, доповнивши аутфіт розкішним дорогоцінним гарнітуром — кольє, сережками-висячками та коктейльною каблучкою на пальці. Макіяж на обличчі моделі був досить насиченим, виконаний у теплих відтінках, а волосся Тіна зібрала в низький пучок.

Венсан був у чорному класичному костюмі, білосніжній сорочці та туфлях зі шкіри крокодила. Брутальності образу Касселя додавала легка небритість на обличчі та сиве волосся, а також окуляри.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Захід був організований дизайнерським брендом, щоб презентувати свою нову колекцію високого ювелірного мистецтва Eden The Garden of Wonders.

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