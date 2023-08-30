У сукні кольору металік і діамантовому кольє: Тоні Гаррн сяяла на відкритті Венеційського кінофестивалю

Сьогодні, 30 серпня, на острові Лідо стартував ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль, який триватиме до 9 вересня. Через страйк сценаристів та акторів Голлівуду кінофестиваль буде не таким, як завжди, адже на ньому ми не побачимо багатьох відомих зірок. Тим не менш, свято кіно відбудеться і на червоній доріжці будуть з'являтися знамениті красуні.

Приміром, на відкриття кінофестивалю приїхала Тоні Гаррн. Перед публікою модель постала в ефектному аутфіті.

На Тоні була вечірня сукня максі кольору металік без бретельок від бренду Alberta Ferretti. Вбрання було прикрашене геометричними паєтками, які мерехтіли від спалахів фотокамер.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

На шиї у моделі було красиве діамантове кольє, а на руці – каблучка з великим діамантом. Волосся Гаррн зібрала у низький пучок, випустивши спереду пасма. Макіяж у природних відтінках завершив вечірній образ Тоні.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

Гаррн прийшла подивитися фільм італійського режисера Едоардо Де Анджеліса, який відкривається фестиваль. Головну роль у ньому зіграв П'єрфранческо Фавіно.

Події стрічки відбувається у 1940 році, під час Другої світової війни. Головний герой Сальваторе Тодаро – капітан італійського підводного човна – під час плавання в Атлантиці натикається на озброєне торгове судно, яке пливло без світла і тонуло. Тодаро, керуючись морськими правилами, вирішує врятувати бельгійців із цього судна і планує їх висадити у найближчій безпечній гавані. Щоб звільнити для них місце на борту підводного човна, він змушений три дні плавати поверхнею води, наражаючи на небезпеку своїх людей.

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