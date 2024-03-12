У сукні кольору металік і з квітами на декольте: ефектна Джессіка Альба з чоловіком з'явилася на вечірці

42-річна акторка мала чарівний вигляд на івенті.
Джессіка Альба разом зі своїм чоловіком Кешом Вореном відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.
Акторка сяяла там в ефектній сукні кольору металік зі стразами від бренду Tamara Ralph, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання мало оголені плечі і спокусливе декольте, прикрашене об'ємними срібними квітами. Дві квітки також були з одного боку на стегні.
У неї була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр із акцентним срібним кольором.
Аутфіт Джес доповнила діамантовими сережками від Rahaminov, каблучкою, молочним клатчем Tyler Ellis і босоніжками кольору металік.
Ворен був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.
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