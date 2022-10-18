У сукні кольору металік із пікантним декольте: ефектний аутфіт Кім Кардашян

Кім Кардашян продемонструвала фоловерам в Instagram свій ефектний аутфіт. На знімках зірка реаліті постала у сукні кольору металік від одного зі своїх улюблених брендів Rick Owens. Вбрання мало пікантне декольте і оголені плечі.

Лук Кім доповнила накидкою такого самого кольору, яку опустила нижче ліктів. На руках у неї були парні широкі браслети.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Знаменитість зробила собі хвилясте укладання і насичений макіяж із нюдовою помадою на губах.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Кардашян сходила на баскетбольний матч в образі від Balenciaga. На ній були чорні спортивні штани, водолазка з рукавичками, гостроносі черевики та сонцезахисні окуляри.

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