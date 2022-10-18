У сукні кольору металік із пікантним декольте: ефектний аутфіт Кім Кардашян

Зірка реаліті обожнює вихвалятися своїми новими луками.
Кім Кардашян продемонструвала фоловерам в Instagram свій ефектний аутфіт. На знімках зірка реаліті постала у сукні кольору металік від одного зі своїх улюблених брендів Rick Owens. Вбрання мало пікантне декольте і оголені плечі.
Лук Кім доповнила накидкою такого самого кольору, яку опустила нижче ліктів. На руках у неї були парні широкі браслети.
Знаменитість зробила собі хвилясте укладання і насичений макіяж із нюдовою помадою на губах.
Нагадаємо, минулого разу Кардашян сходила на баскетбольний матч в образі від Balenciaga. На ній були чорні спортивні штани, водолазка з рукавичками, гостроносі черевики та сонцезахисні окуляри.
Читайте також:
- Без білизни: Кім Кардашян у блискучій обтислій сукні сходила на вечірку
- Від "дешевки" до зірки показу: Dolce & Gabbana презентували спільну колекцію з Кім Кардашян
- У боді кольору металік і екстравагантних ботфортах: Кім Кардашян у гламурному образі постала у фотосеті
- Як завжди, ефектна: Кім Кардашян підкреслила сексуальні форми розкішною сукнею