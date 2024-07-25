У сукні кольору металік із плямою: зірка реаліті блиснула сексуальними грудьми дорогою на вечірку

Елла Морган потрапила під приціл папараці з плямою на вбранні.

Британська зірка реалітішоу "Одружені з першого погляду" – Елла Морган – потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли йшла на літню вечірку St. Moritz у Jin Bo Law Skybar.

Для такого івенту вона обрала спокусливий аутфіт. На Еллі була обтисла сукня кольору металік до колін із бретельками-ремінцями і відвертим вирізом, крізь який вона продемонструвала пишні і сексуальні груди.

Елла Морган / Фото: Getty Images

Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і ноги. І все було б добре, якби не коричнева пляма на сукні в районі грудей.

Лук Морган доповнила чорними босоніжками на шпильках і срібною сумкою. Волосся дівчина уклала в локони, зробила макіяж із нарощеними довгими віями і помадою шоколадного відтінку та завершила образ французьким манікюром.

Нагадаємо, британська зірка реаліті Арабелла Чі у стильному купальнику похизувалася ідеальною фігурою.

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