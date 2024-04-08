У сукні кольору пудри: племінниця Джулії Робертс вийшла на червону доріжку у гарному вбранні

Її вбрання від відомого Модного дому мало романтичний і ніжний вигляд.

33-річна акторка Емма Робертс, яка є племінницею оскароносної зірки Джулії Робертс, відвідала церемонію вручення нагород Country Music Television, яка відбулася у Техасі. На цьому заході вона з'явилася у ніжно-рожевій сукні, відтінок якої нагадував колір пудри.

Це вбрання було від Модного дому Dolce & Gabbana, а поєднала вона його із сережками від Irene Neuwirth у вигляді сердець.

Що стосується самої сукні, то її дизайн був дуже романтичним, оскільки верхня частина була повністю прикрашена дрібним драпуванням, також у вбрання були широкі бретельки, одну з яких акторка носила спустивши. Спідниця у сукні була трохи прозорою, через що було видно щільні рожеві труси-шорти з-під неї. Завершували лук Емми туфлі на платформі.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Традиційно на килимову доріжку цієї премії в галузі кантрі музики вийшли популярні у США виконавці жанру, а також низка знаменитостей зі світовим ім'ям. Тому окрім Робертса церемонію також відвідали акторка Джейн Сеймур та чоловік Ніколь Кідман - співак Кіт Урбан. А поки Емма демонструвала вбрання Dolce & Gabbana перед фотографами в Техасі, Модний дім провів у Мілані вечірку для знаменитостей, на якій у повністю прозорих сукнях з'явилися акторка Демі Мур та колишня зірка бренду Victoria's Secret модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Читайте також: