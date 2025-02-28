У сукні кольору айворі та діамантах: розкішна Кендіс Свейнпоул сходила в оперу

Колишня "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret приїхала до Віденської державної опери в розкішній максісукні кольору айворі з кейпнакидкою та босоніжках на підборах. У неї було зібране в низький пучок волосся, на шиї був коштовний чокер, а на обличчі легкий макіяж з блискучими тінями на віках і блиск на губах.

Також Свейнпоул доповнила свій образ кількома браслетами з діамантами та кількома каблучками, і зробила ніжний манікюр у світлому відтінку. Кендіс позувала перед камерами фотографів і мала розкішний вигляд.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Кендіс знімалася у фотосесії зі своїми синами, що підросли, на вулицях Нью-Йорка.

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