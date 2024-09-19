У сукні кольору шоколаду: скандинавська модель Фріда Аасен на Тижня моди

Модель з'явилася на кількох фешнзаходах Італії.
29-річна скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала Тиждень моди у Мілані. Вона з'явилася на заході The Vogue Italia 60th Anniversary X Ray-Ban у Vesta Fiori Chiari, для якого обрала ефектну мінісукню шоколадного відтінку.
Вбрання мало багато складок і прозорі рукави. Декольте сукні виконано асиметрично.
Образ Фріда доповнила сонцезахисними окулярами від Ray-Ban, а також оригінальними босоніжками з ремінцями-пружинами, які виготовлені зі зміїної шкіри. Волосся Фріда зібрала.
Потім Аасен з'явилася на показі бренду Max Mara, що також выдбувався у межах Тижня моди. На подіумі публіці була представлена колекція весна-літо 2025. Фріда на захід одягла лаконічне вбрання, в якому поєднала пудровий та бежевий відтінки.
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