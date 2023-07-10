У сукні кольору стиглої сливи: Кім Кардашян викликала фурор розкішним вбранням на фешншоу

Зірка реаліті та засновниця білизняного бренду SKIMS – 42-річна Кім Кардашян – з'явилася серед гостей показу Модного дому Dolce & Gabbana Alta Moda, який минув в Італії, а точніше у регіоні Апулія.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Знімками із заходу знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На Кім була розкішна сукня на затин кольору стиглої сливи з довгим асиметричним шлейфом — спереду вона була значно коротшою і мала розріз. Вбрання вона носила з чорним корсетом, який іноді виглядав з-під сукні, оскільки плечі вбрання були опущені.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Образ зірка реаліті доповнила розкішною масивною прикрасою на шиї з величезним фіолетовим каменем, а також сітчастими рукавичками та прозорими туфлями.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Волосся Кім зібрали в зачіску з проділом, а на обличчі вона мала макіяж у її улюбленій коричневій гамі.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Компанію на показі зірці склала її мати Кріс Дженнер. А те, що Instagram-діва відвідала це шоу не здивувало, адже ще минулого року разом із Dolce & Gabbana вона створила власну колекцію.

Кім Кардашян та Кріс Дженнер / Фото: Instagram Кім Кардашян

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