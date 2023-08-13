У сукні кольору вареного м'яса: зірка YouTube без бюстгальтера блиснула сосками на івенті

Щоб опинитися у центрі уваги заходу, знаменитості приходять без білизни.

Зірка YouTube Тефі Пессоа відвідала щорічний захід Variety Power of Young Hollywood, який відбувся у Голлівуді.

Перед фотокамерами зірка соцмереж з'явилася у довгій закритій сукні кольору вареного м'яса з високою горловиною. Під вбранням на Тефі були лише труси, тож вона виблискувала на івенті сосками, які просвічувалися крізь тонку тканину.

Тефі Пессоа / Фото: Getty Images

Свій лук Пессоа доповнила чорними босоніжками. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із ніжно-ліловими тінями на повіках і прикрасила руки безліччю каблучок. Чорний манікюр і сливовий педикюр завершили аутфіт Тефі.

Нагадаємо, а акторка Сідні Свіні прийшла на цей захід у шкіряному вбранні від бренду Alexander McQueen, який складався з топу з баскою і довгою спідницею з розрізом і блискавкою.

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